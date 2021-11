À la cinquantaine, il a franchi le pas. Jean Muller avait travaillé jusque-là dans des prestigieuses entreprises de l’aéronautique et de l’aérospatial (Agence spatiale européenne Esa, Matra, CLS et Kinéis, etc.). Mais il avait depuis longtemps en lui cette envie de créer sa propre entreprise. En 2019, il change totalement d’univers et part créer Pass Passion, une plateforme pour permettre aux salariés de trouver des stages loisirs de trois à cinq jours dans l’artisanat. C’est confronté à la difficulté de trouver un stage en coutellerie pour lui-même qu’il s’est dit qu’il y avait la matière à invention.

Depuis 2020, le site met en relation des artisans de différents domaines en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine (apiculteur, viticulteur, maréchal-ferrant, ébéniste, ferronnier, maroquinier, fabricant de chistera au pays basque) avec des salariés, notamment, de grands groupes (Airbus, Thales, Capgemini, Sanofi, Pierre Fabre, etc.) [1]. La jeune entreprise a été reconnue officiellement comme un organisme de formation cette année.

« S’assurer un revenu supplémentaire, mais aussi désenclaver des métiers méconnus »

« Le modèle économique est simple. Les artisans reçoivent 81 % du prix du stage et notre plateforme 19 % » explique le fondateur de la jeune pousse. « Pour le moment, nous sommes en phase de conquête. Nous ne demandons pas de droit d’entrée aux artisans. Cela sera différent quand la plateforme aura pris de l’ampleur. Les artisans qui nous font confiance alors que nous sommes encore à nos débuts ne paierons en revanche jamais d’adhésions », assure Jean Muller. Pour le moment, cinquante artisans sont présents sur la base et une trentaine de stages différents sont disponibles. Ceux-ci ont par ailleurs souvent « une dimension touristique et patrimoniale », se déroulant à proximité de lieux labellisés Grand Site Occitanie (GSO).

Quel est l’intérêt pour des artisans de rejoindre Pass Passion ? « S’assurer un revenu supplémentaire, mais aussi désenclaver des métiers méconnus, dialoguer avec un professionnel d’un autre milieu. Et même pourquoi pas se trouver un repreneur », explique le dirigeant, qui parle même de « passerelle créée entre artisanat, industrie et services ». C’est dans cette idée que le dernier jour de chaque stage est dédié a présenter aux stagiaires les plus passionnés les voies d’une éventuelle reconversion. En 2022, la start-up va aller plus loin en planchant sur l’élaboration de stages visant explicitement la pré-professionnalisation de stagiaires ayant mûri un projet qui va au-delà de la découverte loisir. Ceux-ci seront disponibles sur la base de données en 2023.

L’an prochain, la jeune pousse devrait se lancer dans une première levée de fonds auprès « des premiers cercles » des trois associés de l’entreprise. « Nous visons une centaine d’artisans sur la plateforme d’ici fin 2022. D’ici quatre à cinq ans, nous espérons être une quinzaine de collaborateurs. Nous venons d’embaucher notre quatrième salarié pour m’épauler dans la commercialisation. En 2023, nous voulons commencer à nous développer dans toute la France et, dans cinq ans, nous aimerions atteindre les 7500 stages », se projette l’ambitieux quinquagénaire.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Jean Muller, le dirigeant de Pass Passion, jeune pousse logée à la Cité, à Toulouse. Crédit : Pass Passion.