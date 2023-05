Avec Le Fourgon, Toulouse se met à la consigne

Des camions électriques jaune siglés Le Fourgon pour vous livrer des produits en verre consignés. Fondée par Charles Chistory, Maxime Tharin et Stéphane Dessein, en avril 2021, la start-up lilloise propose désormais ses services dans dix-sept villes en France, dont Toulouse. « Aujourd’hui, on apporte à domicile des boissons consignées (lait, jus, eau, soda, vin, spiritueux, thé, café), des produits ménagers et, bientôt, des biscuits apéritifs », résume Charles Christory, ambitieux d’instaurer une « consommation plus durable ».

Cette démarche est motivée par « la volonté de remettre au goût du jour ces tournées du laitier, du brasseur, qui ont disparu il y a une quarantaine d’années », décrit-il. Père de famille comme les autres cofondateurs de la start-up, Charles Christory est entrepreneur depuis une quinzaine d’année. « En voyant mes enfants grandir, je voulais absolument avoir un projet à impact. Alors, on a relevé nos manches, puis on a pris le sujet de la boisson parce qu’on avait fait le constat personnel que, en consommant des boissons en verre à domicile, cela représentait rapidement un grand volume de déchets. C’est dingue car elles finissent à la poubelle alors qu’elles sont comme neuves. Chaque jour, en France, on consomme 36 millions de bouteilles », précise Charles Christory.

Élargir l’offre et le périmètre

Dans la Ville rose, Le Fourgon a installé son entrepôt à proximité de la route d’Espagne, et dessert Toulouse et sa périphérie, dans un rayon 15 et 20 minutes autour de l’entrepôt, grâce à ses voitures électriques. À l’avenir, « on essaiera d’avoir des tournées plus étendues, jusqu’à 30 minutes autour de l’entrepôt », explique Charles Christory.

Depuis le mardi 9 mai 2023, les Toulousains peuvent ainsi se faire livrer plus de 350 références de boissons grâce à l’application Le Fourgon ou via le site internet. Les boissons locales sont mises à l’honneur, via un réseau de partenaires locaux, situés à moins de 150 km de la ville, dans une logique de circuit court : des bières (Brasserie de la Seillonne, etc.) du vin (Maison Ventenac, Domaine Gayrad, etc.), des jus ou encore des sodas. L’objectif est de « réutiliser 200.000 bouteilles par mois à Toulouse d’ici un an ».

À ce jour, la start-up a terminé une levée de fond participative sur l’ITA.co qui a atteint son plafond de trois millions d’euros. Charles Christory précise son envie de « continuer à avoir de plus en plus de producteurs dans la démarche de la consigne », « d’élargir le périmètre de livraison » et de « proposer de nouveaux produits ».

Lucie Ribaut

Sur la photo : Charles Christory, cofondateur de la start-up le Fourgon, devant l’entrepôt de Toulouse. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.