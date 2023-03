Comment Médimail, la messagerie sécurisée du Mipih, est devenu une référence dans le milieu médical

Une messagerie sécurisée de santé adoptée par plus de 100.000 utilisateurs et 800 structures. 10 millions de messages échangés en 2022. Née en 2009 en ex-Midi-Pyrénées, Médimail, solution développée par le groupement d’intérêt public (GIP) Mipih, notamment avec le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, n’a cessé de se développer. Il faut dire qu’elle répondait à un besoin impérieux. « Il fallait absolument arrêter l’échange de mail classique, car cela a à peu près le niveau de confidentialité d’une carte postale. Sur le darknet, les données médicales sont valorisées dix fois plus qu’une information bancaire », dépeint Fabrice Amatulli, directeur de l’offre e-santé parcours patient au Mipih.

La solution est par la suite repérée par l’Agence régionale de santé (ARS) puis par des Régions (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Guyane, Corse, Hauts-de-France, Occitanie et Grand-Est) qui vont acheter la solution pour la fournir aux professionnels de santé de leurs territoires. Au départ simple messagerie, Médimail va se perfectionner au fil du temps (connexion au dossier informatique du patient, sécurisation de l’envoi d’images et des échanges avec des messageries classiques, messagerie pour une organisation et non plus seulement pour un médecin, connexion avec les divers logiciels médicaux existants, etc.).

Une solution reconnue par l’État

Elle va aussi réussir à s’adapter aux évolutions du secteur, en interconnectant par exemple sa solution avec l’espace numérique de santé, qui existe depuis janvier 2022 pour tous les bénéficiaires de la sécurité sociale et permet notamment l’échange du dossier médical du patient. Le fait de se connecter ainsi avec les initiatives étatiques les plus récentes va permettre à la solution du Mipih d’être référencée « MSSanté » [1] par l’État dans le cadre du Ségur du numérique en santé.

L’équipe de Médimail [2] essaye toujours « de coller le plus possible aux pratiques du monde médical ». Elle a par exemple développé, pour les professionnels de santé, « une messagerie instantanée qui a les même fonctionnalités que WhatsApp mais en beaucoup plus sécurisée ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : Fabrice Amatulli, directeur de l’offre e-santé parcours patient au Mipih. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.