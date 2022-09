Organisé par la CCI Occitanie, le pôle Travail et le service Santé-Sécurité de la Dreets Occitanie (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), le « PRST Tour » passera dans pratiquement toutes les CCI des départements occitans dans le but de sensibiliser les entreprises du territoire sur la prévention des risques professionnels.

Du 15 septembre au 15 novembre, huit rencontres auront lieu (Montpellier, Narbonne, Nîmes, Albi, Perpignan, Auch, Montauban, Toulouse) afin de donner des informations sur les enjeux de chaque territoire. Plus d’informations

