L’agence de développement économique régionale Ad’Occ, en partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) et la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Haute-Garonne, organise une conférence de sensibilisation sur l’innovation, suivie d’un focus sur le développement des entreprises innovantes à l’international, le 6 mai à 17h30 en visioconférence. Pourquoi innover ? Quels sont les dispositifs de financement ? Comment et quand les mobiliser ? Voilà les questions qui seront au cœur des échanges.

Interviendront : Sabine Creissent, chargée de mission innovation chez Ad’Occ ; l’entrepreneure Hélène Vié, fondatrice du Jardin d’Elen, et Anne Baraille-Combe, responsable du département Export Multisectoriel chez Ad’Occ. Inscriptions ouvertes.

Soirée de sensibilisation à l’innovation et au développement à l’international, le jeudi 6 mai de 17h30 à 19 heures.