Le club d’innovation Gipi renouvelle sa présidence

Le 7 juin dernier, à l’occasion de l’assemblée générale du Groupe d’innovation pour l’industrie (Gipi), dédié à la recherche et l’enseignement de l’industrie, la présidente Marie-Armelle Bories a cédé son siège à Alain Filipowizc. Ce club, créé en 1979, rassemble plus de 80 partenaires : entrepreneurs, chercheurs et institutionnels de la région Occitanie. Il fonctionne autour de deux commissions : innovation et développement.

Diplômé de l’École Polytechnique puis de l’Isae-Supaero, Alain Filipowizc a d’abord été ngénieur d’armement pour la Direction générale de l’armement. Par la suite, il a été délégué régional adjoint à la recherche et la technologie en Midi-Pyrénées, avant de prendre la direction de l’Ensica, une école supérieur spécialisée en construction aéronautique, jusqu’à sa fusion avec Supaero. Devenu secrétaire général du Laas-CNRS, il intègre le Gipi en 2007 et devient l’animateur des commissions jusqu’en 2021. Pour sa présidence, Alain Filipowizc veut poursuivre le développement du Gipi tout en « favorisant les synergies d’entreprises ».