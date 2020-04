Toulouse. Le fablab Artilect s’offre de nouveaux locaux en centre-ville

Il est loin le temps ou les quelques membres d’Artilect se retrouvaient dans un espace de 16 m² à la Manufacture des Tabac, à Toulouse. Puis dans une cave du quartier Jolimont, à Toulouse « en mode garage », selon Nicolas Lassabe, le président-fondateur. En 2012, ce premier fablab (pour laboratoire de fabrication) français changeait une première fois d’échelle et investissait un local de 1000 m² au Multiple, rue Maurice Sarraut, aux Arènes. Étudiants, particuliers, professionnels, chercheurs, entrepreneurs ont eu accès aux machines de fabrication numérique. « On est très vite passé à 100 membres puis à 1000 », affirme celui qui dresse un bilan au bout de dix ans d’existence. En tout, cette association fiscalisée emploie trois personnes, rassemble une communauté de plus de 4000 adhérents, dont 200 entreprises, aide à la réalisation de 500 projets annuels et forme plus de 1500 personnes chaque année.

Café, événement et formation

En 2020, un nouveau cap est franchi. Poussé à déménager par Toulouse Métropole, le propriétaire des lieux, Artilect a fait le choix stratégique d’acheter des locaux de 280 m² rue Tripière, à Toulouse. Il occupera alors en mai l’ancien restaurant le Downtown. A moins que le confinement relatif à la crise du covid-19 ne retarde ce planning.

Néanmoins, la décision d’emménager en centre-ville est motivée par plusieurs raisons.

Plus petit, cet espace est stratégique. Déjà, il est situé à proximité de deux stations de métro, Esquirol et Capitole. Il sera donc accessible à un plus large public, au-delà de la communauté des adhérents. Entièrement réhabilités et rénovés, ces nouveaux locaux seront divisés en quatre espaces, dont un consacré à la découpe laser. Le reste de l’équipement sera stocké ailleurs, dans un autre lieu en périphérie toulousaine.

Nicolas Lassabe ouvrira un fabcafé sur 70 m², activité pensée comme un levier de croissance. « Il sera une part non négligeable de nos revenus. On espère même un quart », sachant que le chiffre d’affaires stable s’élève à 300.000 euros. Enfin, le fablab compte aussi sur l’accueil d’événements avec la possibilité de privatiser la cave et enrichit son offre de formations professionnelles.

Audrey Sommazi

Sur la photo, Nicolas Lassabe prend la pose rue Tripière, à deux pas des nouveaux locaux du fablab en travaux. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.