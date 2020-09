La crise du Covid-19 continue d’impacter lourdement le secteur de l’événementiel en région. Ainsi, le salon immobilier, initialement prévu du 2 au 4 octobre au Meet de Toulouse, est reporté du 12 au 14 mars 2021.

« Nous avons multiplié les initiatives pour assurer tant la sécurité individuelle et collective que la qualité et l’attractivité de cet événement », explique l’équipe du salon, appartenant à la société Comexposium qui doit au final reporter la manifestation, « au vu des différentes évolutions de la réglementation liée à la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences ».

Le salon de l’immobilier accueille entre cinquante et quatre-vingt exposants et plusieurs milliers de visiteurs. Le programme et les conférences sont de même reportés.