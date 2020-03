Initialement prévus en mars, le salon des seniors Occitanie et le forum Midi Silver Eco sont reprogrammés au 11 juin prochain. Le premier rendez-vous est orienté grand public, en prodiguant des conseils en matière de santé et de prévoyance notamment. Le deuxième aura également pour but de favoriser les échanges entre les professionnels de la silver économie : institutions, entreprises, mutuelles, assurances, etc. à travers un forum dédié.

Des ateliers, des conférences et des animations sont prévues pour ponctuer la quatrième édition de cette manifestation organisée par la société Top7.

Le jeudi 11 juin 2020 de 9h à 18h au centre de congrès Pierre Baudis. Informations et inscriptions sur le site des organisateurs.