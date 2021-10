Les hot-dog new yorkais Nathan’s Famous au menu des Tommy’s Dinner

Le groupe de la métropole toulousaine Tommy’s Dinner noue un partenariat avec les hot-dog new yorkais Nathan’s Famous. Cette marque, née en 1916 à Coney Island, est très célèbre dans les rues de la Big Apple.

Les clients des huit Tommy’s Dinner pourront déguster le sandwich en version normale et XXL (jusqu’au 7 novembre). Celle-ci s’appelle “The Monster Dog” et elle est déconseillée aux fragiles de l’estomac (saucisse de trente centimètres de long, 160 g de bœuf, accompagnée d’oignons, de bacon crispy et de fromage râpé). Le groupe toulousain envisage de lancer prochainement un point de vente spécial où il ne vendra que des hot-dog de Nathan’s Famous.