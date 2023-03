M & CO 123

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Siège social : 8 rue des Trente-Six Ponts – 31400 TOULOUSE

917 936 700 R.C.S TOULOUSE

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 janvier 2023, il a été décidé de :

- Transférer le siège social au 12 avenue des Arlucs – 06150 CANNES ;

- Nommer en qualité de Président la société TAMARINS DVLP, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 12 avenue des Arlucs – 06150 CANNES (RCS CANNES n° 491 964 805) en remplacement de la société M & CO PROMOTION.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

La société sera radiée du RCS de TOULOUSE et immatriculée au RCS de CANNES.

Pour avis