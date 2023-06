M & CO 125

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Siège social : 8 rue des Trente-Six Ponts – 31400 TOULOUSE (en cours de transfert de siège)

917 936 643 R.C.S TOULOUSE

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes des décisions de l’associée unique de la société M & CO 125, constatées par acte sous-seing

privé en date du 22 mai 2023, il a été pris les décisions suivantes :

– la société FINANCIERE REALITES, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 1 impasse Claude Nougaro – CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX (RCS NANTES n° 519 587 596) a été nommée en qualité de nouveau Président à compter du 22 mai 2023 pour une durée indéterminée en remplacement de la société M & CO PROMOTION, démissionnaire ;

– le siège social a été transféré à compter du 22 mai 2023 à l’adresse suivante : 1 impasse Claude Nougaro – CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX.

L’article 4 « Siège Social » des statuts a été modifié, en conséquence :

« Article 4 – SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé au 1 impasse Claude Nougaro – CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX. »

La société sera radiée du RCS de TOULOUSE et immatriculée au RCS de NANTES,

Pour avis,