Aux termes de la consultation écrite de la société M & CO 43

en date du 23 février 2023 et suivant la décision du président

en date du 8 mars 2023, il a été pris la décision suivante :

- Le capital a été augmenté d’une somme en numéraire de 1.400.000 euros ;

L’article 8 « CAPITAL SOCIAL » des statuts a été modifié en conséquence :

Ancienne mention : Capital : 1. 578.140 euros

Nouvelle mention : Capital : 2.978.140 euros.

