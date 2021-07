MAFANI INVEST

Société à responsabilité limitée

Transformé en Société Civile Immobilière

au capital de 7 500 Euros

Siège social : 49, Chemin de Lapujade

31200 TOULOUSE

RCS TOULOUSE : 789 758 349



AVIS DE TRANSFORMATION



Aux termes de décisions constatées dans

un procès-verbal en date du 30 juin 2021,

l’associée unique a décidé la

transformation de la Société en Société

Civile Immobilière à compter de cette

même date, sans création d’un être moral

nouveau et a adopté le texte des statuts

qui régiront désormais la Société. La

dénomination de la Société, son siège

social, son capital social, sa durée,

les dates d’ouverture et de clôture de

son exercice social et ses cogérants

demeurent inchangés. Son objet social

devient : l’acquisition par voie

d’apport ou d’achat, la propriété,

l’administration et l’exploitation par

bail, location ou autrement de tous

biens meubles ou immeubles bâtis ou non

bâtis ; la souscription de tout

financement ainsi que l’octroi de toutes

garanties (PPD-privilèges de prêteurs de

deniers, cautionnement, nantissement) ;

éventuellement et exceptionnellement

l’aliénation du ou des immeubles devenus

inutiles à la Société, au moyen de

vente, échange ou apport en société, et

généralement toutes opérations

quelconques pouvant se rattacher

directement ou indirectement à l’objet

ci-dessus défini, pourvu que ces

opérations ne modifient pas le caractère

civil de la Société. Pour avis