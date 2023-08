AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date à Toulouse du 29 août 2023, il a été constitué une société par actions simplifiée - Dénomination : MAGMA - Siège : 76, Route de Toulouse - 31190 AUTERIVE- Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS-Capital : 10 000 Euros-Objet : Les opérations de négoce et les prestations de services de toute nature portant sur les véhicules terrestres de toutes sortes et leurs accessoires ou pièces détachées, en cela y compris l’achat et la vente de véhicules terrestres de toute nature, neufs ou d’occasion, et la location de véhicules sans chauffeur et matériels liés à l’automobile, ainsi que les opérations de courtage, d’intermédiation et toutes opérations de toute nature pouvant se rattacher directement ou indirectement au négoce de véhicules terrestres ; Entretien et Réparation Automobile ; la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance ; et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.- Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.- Agrément : Les cessions d’actions entre associés sont libres et à moins qu’elles n’aient reçue préalablement l’accord unanime des associés les cessions d’actions à un tiers non-associé, requièrent un agrément soumis à décision collective extraordinaire des associés - Président : Monsieur Marc PICHON, demeurant 58, Rue Bernadette - 31100 TOULOUSE. RCS de Toulouse. Pour Avis