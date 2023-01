MAHDI HASSAN Lakman né le 05/03/1977 à Karbala(Irak)

demeurant 2 allée des Balaitous 31770 COLOMIERS

agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs

MAHDI HASSAN Danya né le 25/07/2010 à Londres et

MAHDI HASSAN Taha né le 08/01/2012 à Londres,

dépose une requête auprès du garde des sceaux à l’effet de substituer

à son nom patronymique et à celui de ses enfants mineurs celui de DAMADE