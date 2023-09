Aux termes d’un P.V. du 31/03/2022 à 11h de la Société dénommée MAJO, Société par actions simplifiée au capital de 1000 €, dont le siège est à MARTRES-TOLOSANE (31220), 1 boulevard du Nord, immatriculée au R.C.S de TOULOUSE sous le n° 829 841 311, l’A.G.E. a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du même jour et sa mise en liquidation et a nommé comme Liquidateur, M. Jean-Marc CATALANO, demeurant 49 Route de CASSAGNE, 31360 ROQUEFORT-SUR-GARONNE, mettant ainsi fin à ses fonctions de Président, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège social, à MARTRES-TOLOSANE (31220), 1 boulevard du Nord, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de commerce de TOULOUSE.

Mention sera faite au RCS de TOULOUSE.