Par décisions du 30 avril 2023, les Associées de MC CLEAN SERVICES,

SARL en liquidation au capital de 2.000 € dont le siège social est

7, avenue Didier Daurat – 31700 BLAGNAC, 910 674 266 - RCS TOULOUSE,

ont décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du même jour

et sa mise en liquidation et nommé Liquidatrice, Madame Carla Sofia CORREIA GUEDES demeurant 50 A, rue Wagram 31330 GRENADE, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de

celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège social, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE.