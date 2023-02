- MC ENERGIES

Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros

Siège social : 7 rue de la Madrague

31850 BEAUPUY

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à BEAUPUY du 23 février 2023,

il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : MC ENERGIES

Siège social : 7 rue de la Madrague, 31850 BEAUPUY

Objet social : Electricité générale, couverture, photovoltaïque

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 10 000 euros

Gérance : Monsieur Damien CABANEL, demeurant 23 C chemin des Graouettes,

31600 SAUBENS, et Monsieur Louis MORON, demeurant 7 rue de la Madrague

31850 BEAUPUY

Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse.

Pour avis