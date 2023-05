ME (MY ESCAPES)

Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros

Siège social : 1 Rue André Cavagnol

31500 TOULOUSE

831 896 634 RCS TOULOUSE

Aux termes d’une délibération en date du 09 MAI 2023, l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société par actions simplifiée ME (MY ESCAPES)

a décidé de transférer le siège social du 1 Rue André Cavagnol, 31500 TOULOUSE

au 9 bis allée du Tennis CASSY 33138 LANTON à compter de ce jour et de

modifier en conséquence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS