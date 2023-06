MEMENTO MUSIC GROUP

Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros

63 chemin des Arnis 31130 BALMA

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à BALMA du 1er juin 2023, il a été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes :

– Forme : Société par actions simplifiée

– Dénomination : MEMENTO MUSIC GROUP

– Siège : 63 chemin des Arnis, 31130 BALMA

– Durée : 99 ans

– Capital : 500 euros

– Objet :

Édition & Production

• L’édition de musique ; comprenant notamment les contrats d’éditions, les contrats de coédition, les contras de sous-édition et gestion éditoriale sans que cette liste soit limitative.

• La conception, la production, la réalisation, la distribution, la promotion, l’édition et de manière générale la participation et l’exploitation de toute œuvre audiovisuelle sous toute forme que ce soit et sur tout support, et la gestion des droits y attachés.

Location & Vente

• La location de matériels audio et vidéo et la prestation de services logistiques et techniques.

• La création et la commercialisation de tous produits physiques ou digitaux.

La prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises françaises ou étrangères de toutes sortes ; l’acquisition par achat, souscription ou par tout autre moyen, ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement, d’actions, de titres, donnant droit à des valeurs mobilières, droits, obligations, billets et autres titres de toutes sortes.

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter, directement ou indirectement, ou être utiles à l’objet social, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Président : Monsieur Antoine ROUSSEAU, né le 19/08/1998, demeurant 63 chemin des Arnis, 31130 BALMA

Directeur Général : société AR Ventures, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, ayant son siège social au 63 chemin des Arnis 31130 BALMA, RCS de Toulouse n°951 157 130, représentée par Monsieur Antoine Rousseau, son Président.

Immatriculation au RCS de TOULOUSE

POUR AVIS

La Présidence