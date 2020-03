Municipales à Toulouse. Nadia Pellefigue épingle Archipel Citoyen sur les transports

Après la présentation cette semaine du programme d’Archipel Citoyen en matière de mobilité, Nadia Pellefigue a accusé la liste d’Antoine Maurice de « s’inspirer » de ses propositions et a appelé les électeurs à préférer « l’original » à la « copie ». « On retrouve dans leur chapitre transports tout le contenu de notre conférence de presse du 17 octobre », a affirmé mercredi 4 mars la candidate Une, PS, PRG, PCF en relayant son sans faute dans le classement du Réseau Action Climat (voir tableau ci-dessous).

Cette fédération d’associations dont font partie Greenpeace, Oxfam ou FNE a décrypté les programmes des principaux candidats aux municipales, dans dix villes de France et leur projet pour lutter contre le dérèglement climatique et engager la transition énergétique. A Toulouse - et aussi en France -, la liste de Nadia Pellefigue est la seule à remplir les dix critères selon le réseau, suivie par celle d’Archipel Citoyen, de Pierre Cohen et en quatrième position de Jean-Luc Moudenc.