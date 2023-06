MERICQ TOITURE

Société à Responsabilité limitée à associé unique au capital de 5000,00 €

Siège Social : VARENNES (31450), Le Village

RCS TOULOUSE n° 802 200 477

L’AGE du 01/06/2023 a été décidé la dissolution anticipée de ladite société à compter du 01/06/2023 et nommé liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder à la réalisation de l’actif, au paiement du passif et à la répartition du boni de liquidation. M. MERICQ Stanislas demeurant au VARENNES (31), Le Village. La gérance assumée par M. MERICQ Stanislas a pris fin à la même date. La correspondance et tous actes et documents les concernant doivent être adressés et notifiés au siège de la société en liquidation. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés en annexe au RCS de TOULOUSE.

Pour avis.