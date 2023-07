MIRALTA EDITO

Société à responsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 1 000 euros

Siège social : 8, Place Roger Salengro

31000 TOULOUSE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à TOULOUSE du 17/07/2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

– Forme sociale : Société à responsabilité limitée

– Dénomination sociale : MIRALTA EDITO

– Siège social : 8, Place Roger Salengro, 31000 TOULOUSE

– Objet social : Publication et vente de livres ; Edition ; Assistance à la rédaction, accompagnement à l’écriture ; Résidence d’auteur ; Formation et enseignement (y compris au sein d’université et d’écoles) ; Organisation et participation à des conférences et des colloques, y compris via les médias sociaux ; Vente de papeterie ; Promotion de l’activité et génération de flux sur les plateformes informatiques et les médias sociaux ; Promotion de livres, pour le compte d’auteurs ou d’éditeurs, et interview d’auteurs, sur les plateformes informatiques et les médias sociaux ; Activité d’influenceur ; Accompagnement à la création de comptes sur les médias sociaux, à destination d’entreprises.

– Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés

– Capital social : 1 000 euros

– Gérance : Madame Marion ESCUDE, demeurant 22, Rue Georges Bizet Bâtiment C 31500 TOULOUSE, assure la gérance.

– Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE.

Pour avis

La Gérance