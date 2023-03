Me Isabelle PERTICA

Avocat

30 Place Mage – 31000 TOULOUSE

MKL GREEN NATURE

Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros

Siège social : 300 Rue de la Montagne Noire - ZAC de la Masquère - 31750 ESCALQUENS

452 751 068 RCS TOULOUSE

Aux termes d’une décision en date du 27 décembre 2022, l’associée unique a décidé de modifier l’objet social aux activités d’achat et vente en gros et au détail de produits cosmétiques, d’hygiène, sanitaire, parapharmaceutiques et alimentaires en France et à l’étranger et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts.