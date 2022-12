AVIS D’APPORT PARTIEL D’ACTIF ENTRE

- MKL Green Nature

Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros

Siège social : 300 rue de la Montagne Noire - ZAC de la Masquère

31750 ESCALQUENS

RCS TOULOUSE 452 751 068

ET

- MKL Green Industrie

Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros

Siège social : 300 rue de la Montagne Noire - ZAC de la Masquère

31750 ESCALQUENS

914 943 634 RCS TOULOUSE

Suivant acte sous signature privée en date du 16 novembre 2022, la société MKL Green Nature et la société MKL Green Industrie ont établi un projet d’apport partiel d’actif placé sous le régime juridique des scissions, aux termes duquel la société MKL Green Nature a fait apport à la société MKL Green Industrie de sa branche complète et autonome d’activité de fabrication, production et conditionnement de produits cosmétiques, d’hygiène et sanitaire, évaluée à 5.114. 296 euros, moyennant la prise en charge par la société MKL GREEN INDUSTRIE, sans solidarité avec la société MKL Green Nature, du passif correspondant, évalué à 944 796 euros. L’actif net apporté s’élève donc à 4 169 500 euros.

En rémunération de cet apport partiel d’actif, la société MKL Green Industrie a augmenté son capital de 4 169 500 euros pour le porter à 4 170 000 euros par l’émission de 416 950 actions nouvelles de 10 euros de nominal chacune, entièrement libérées, de même catégorie, créées jouissance rétroactive au 1er juillet 2022 et attribuées à la société MKL Green Nature.

Il n’a été émis aucune prime d’apport.

Des termes du procès-verbal de l’Associé Unique de la société MKL Green Nature en date du 27 décembre 2022 et du procès-verbal de l’Associé Unique de la société MKL Green Industrie en date du 27 décembre 2022,

Il résulte que le projet d’apport partiel d’actif a été approuvé, l’opération d’apport partiel d’actif et l’augmentation de capital sont devenues définitives en date du 27 décembre 2022 et que la société MKL Green Industrie a la jouissance des biens apportés rétroactivement depuis le 1er juillet 2022