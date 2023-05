AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 26 mai 2023, à Toulouse.

– Dénomination : MORER

– Forme : Société d’exercice libéral à responsabilité limitée.

– Siège social : 9, place Saint-Etienne 31000 TOULOUSE

– Objet : L’exercice de la profession d’Avocat telle qu’elle est définie par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990, et le décret n°93-492 du 25 mars 1993 ; L’activité de formation professionnelle telle que définie par les articles L 6351-1 et suivants du Code du travail ; Et toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, sous la condition formelle que ces opérations aient lieu en conformité des prescriptions régissant l’exercice de la profession d’avocat.

– Durée de la société : 99 année(s).

– Capital social fixe : 1000 euros

– Gérant : Monsieur Joris MORER, demeurant au 60, boulevard des Récollets 31400 TOULOUSE.

La société sera immatriculée au RCS de Toulouse.

Pour avis.