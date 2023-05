MTH ELECTRICITE SUD-OUEST

Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 Chemin des Chênes

31530 SAINT-PAUL-SUR-SAVE

RCS TOULOUSE

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date à SAINT-PAUL-SUR-SAVE du 23/05/2023 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

– Forme : SAS

– Dénomination : MTH ELECTRICITE SUD-OUEST

– Siège : 2 Chemin des Chênes, 31530 SAINT-PAUL-SUR-SAVE

– Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS

– Capital : 1 000 euros

– Objet : Tous travaux d’électricité générale : mise en place, maintenance et réparation d’installations électriques ; dépannage, installation et entretien de systèmes d’alarme, de vidéosurveillance et de domotique.

– Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

– Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception des cessions aux associés, ascendants, descendants et conjoints des associés, sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.

– Président : M. Thierry MALPEL demeurant 2 Chemin des Chênes,

31530 SAINT-PAUL-SUR-SAVE.

La Société sera immatriculée au RCS de TOULOUSE.