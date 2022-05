MY GREAT HOLDING COMPANY

Société civile en cours de transformation en SARL, au capital de 5.300.300 euros,

Siège social : 12 rue de l’Industrie 31000 TOULOUSE,

RCS TOULOUSE 883 747 693.

Suivant délibération en date du 30/04/2022, l’AGE, statuant aux conditions prévues par la loi et les statuts, a décidé la transformation de la Société en SARL à compter du même jour, sans création d’un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société. La dénomination de la Société, son objet, son siège social, sa durée et les dates d’ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangés. Le capital reste fixé à la somme de 5.300.300 euros.

Cette transformation rend nécessaire la publication des mentions suivantes : Dirigeants : Ancienne mention : Gérante, Mme Anne-Claire BOCAGE 13 Allée Anne Franck 31240 SAINT JEAN, Nouvelle mention : Gérante, Mme Anne-Claire BOCAGE, demeurant 13 Allée Anne Frank 31240 SAINT JEAN. Commissaires aux comptes : Nomination pour un mandat de 6 exercices de M. Jérôme BERGONZO, domicilié 10 rue Latécoère 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN, en qualité de CAC titulaire, et de M. Jean-Claude BOUDET, domicilié 10 rue Saint-Michel 31340 VILLEMUR-SUR-TARN, en qualité de CAC suppléant.

Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de TOULOUSE.