Suivant testament olographe en date du 5 mai 1999. Madame Denise JOCHUM en son vivant demeurant à TOULOUSE, (31500) 13 avenue Léon Blum née à ANTONY (92160) le 12 janvier 1930, décédée à TOULOUSE, le 24 mai 2023. A consenti un legs universel. Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession, Maître Edouard PAPAZIAN, notaire à TOULOUSE, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament ou dans le mois des présentes et de l’avis du BODACC. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.