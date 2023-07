Maison Novès

Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 place du château

31490 BRAX

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à BRAX le 20 juin 2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

– Forme sociale : Société à responsabilité limitée

– Dénomination sociale : Maison Novès

– Siège social : 4 place du château, 31490 BRAX

– Objet social : Boulangerie, sandwicherie, pâtisserie, confiserie, traiteur, glacier, chocolatier, vente à emporter de plats et boissons,

– Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés

– Capital social : 1 000 euros

– Gérance : Monsieur Benjamin NOVES, demeurant 6 Impasse des Cloutiers

31490 LEGUEVIN, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE.

Pour avis

La Gérance