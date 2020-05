Télétravail. La société de Toulouse Makiba adapte ses bureaux électriques

La crise sanitaire du Covid-19 a converti du jour au lendemain la moitié de la France au télétravail et obligé certains entrepreneurs à être encore plus créatifs. À Toulouse par exemple, qui mieux qu’un concepteur de bureaux pour s’adapter dare-dare aux contraintes du télétravail ? La réponse tient en trois syllabes : Makiba. La jeune pousse a mis cette période à profit pour adapter sa gamme de produits à cette nouvelle réalité. « Avec le confinement, nos fournisseurs comme nos distributeurs ont fermé et nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain avec zéro activité », raconte Franck Taverriti, co-fondateur de Makiba avec Nicolas Fabries. « Le télétravail était un marché que nous n’adressions absolument pas jusqu’à présent, mais nous pensons qu’il survivra au Covid-19, c’est pourquoi nous avons profité de cette période pour mettre au point de nouveaux produits. »

En réalité, Makiba a adapté son bureau électrique, ergonomique et réglable en hauteur aux petits espaces, avec des plateaux plus petits de 120 cm de large sur 60 cm de profondeur, rares en entreprise.

Le pari du flex office

Jusqu’à présent positionnée à 95 % sur le marché BtoB, Makiba a vendu à ce jour près de 500 postes par le biais de cinq distributeurs à travers la France à des entreprises (Alten, Boiron, CNRS, Arcadie, Lyra, Harmonie Mutuelle, Orange, etc.). « En 2019 nous avons enregistré un chiffre d’affaires de 185.000 euros et étions en forte accélération avec 120.000 euros enregistrés sur les deux premiers mois de 2020… Mais ça, c’était avant la crise », observe Franck Taverriti. Aujourd’hui les prévisions ont forcément été revues à la baisse. « Les 500.000 euros de chiffre d’affaires espérés en 2020 seront difficiles à atteindre, même si les affaires repartent fortement en septembre. Quoi qu’il en soit, nous avons décidé d’ajouter une corde à notre arc et d’adresser désormais en parallèle le marché des particuliers, car nous parions sur une large démocratisation du télétravail et du flex office. »

Manque de place, mauvaises positions responsables du mal de dos… Les bureaux de Makiba se veulent donc adaptés au travail à la maison dans des espaces pas toujours prévus pour cela, ils disposent d’ailleurs de la même technologie que ceux de la gamme pro. Ils sont équipés de capteurs de collision et de commandes mémorisables pour changer de position tout au long de la journée. Enfin, Makiba compte élargir son offre avec une nouvelle gamme de bureaux personnalisables et désignés par le studio toulousain KLD design. « Nous réfléchissons d’ailleurs à une levée de fonds pour fabriquer une pré-série que nous mettrons à disposition des distributeurs et améliorer la notoriété de notre marque. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Makiba revoit ses prévisions de croissance à la baisse, mais s’attaque au marché des télétravailleurs. Crédits : Makiba.