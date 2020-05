Manifestation du personel soignant davant le CHU Purpan

Alors que les structures hospitalières restent mobilisées en raison du Covid-19, une centaine de membre du personnel soignant de l’hôpital Toulouse Purpan s’est réunie ce lundi 11 mai entre l’hôpital des enfants et l’entré du CHU.

La manifestation a été organisée par les syndicats CGT et Sud, qui ont appelé le personnel du CHU de Toulouse à se mettre en grève. Ces syndicats dénoncent toujours un manque de moyens pour l’hôpital et les personnels de santé.

Photos Rémy Gabalda