Aéroport Toulouse-Blagnac. Fréquentation en baisse au deuxième trimestre

L’aéroport de Toulouse-Blagnac a dévoilé ses chiffre de fréquentation au deuxième trimestre 2021 (avril-mai-juin). Des résultats toujours impactés par la crise Covid. 562.603 passagers commerciaux au total ont été accueillis durant cette période, soit seulement 22 % du trafic au deuxième trimestre 2019. Le trafic national est resté largement majoritaire (trois passagers sur quatre), les échanges avec les deux aéroports parisiens représentant près de la moitié du trafic total avec 270. 242 passagers commerciaux ont emprunté les lignes entre Toulouse et Paris (-69,2% par rapport au deuxième trimestre 2019). Le trafic en régions pèse plus d’un quart du trafic de la plateforme avec 158.440 passagers transportés.

85,2% des échanges internationaux ont été réalisés vers Europe, avec 114.039 passagers. Amsterdam est la première destination, suivie par Madrid et Bruxelles. Sur cette période, l’essentiel du trafic international (hors Europe) s’est opéré vers le Maroc, la Tunisie et la Turquie. Le trafic fret et poste était lui aussi à la baisse (-27,8%) avec 11.859 tonnes traitées.