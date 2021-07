Mode. La marque d’espadrilles Payote marche vers Toulouse

On peut aller loin en espadrilles. Lorsqu’il lance en 2016 la marque Payote, Olivier Gelly ne se doute pas qu’il imaginera un jour un modèle pour la boutique officielle de l’Élysée. Pourtant, dès la première année, l’entrepreneur perpignanais vend quelque 20.000 paires. Quatre ans plus tard, il frôle le million d’euros de chiffre d’affaires, uniquement grâce à son site de vente en ligne. La fabrication, sous-traitée à l’atelier Megam, qui produit entre 50.000 et 70.000 paires par an à Mauléon au Pays basque, ne peut faire face à l’afflux des commandes. La jeune marque doit grossir.

Installée à Polygone Nord à Perpignan, où sa première boutique a ouvert en décembre dernier, elle vient de se doter d’un premier atelier en interne pour le prototypage et les petites séries personnalisées. De nouveaux locaux de 600m2 lui permettront de s’agrandir dès septembre avant la création, en 2024, de sa propre usine ouverte à la visite, intégrant une boutique et un salle de projection.

Des créations d’emplois

Plusieurs municipalités des Pyrénées-Orientales ont fait des propositions de terrain pour accueillir ce projet qui, d’ici trois ans, pourrait employer entre 150 et 200 personnes et produire jusqu’à un million de paires d’espadrilles par an. Olivier Gelly est confiant. « Quand j’ai parlé de mon projet à ma banquière en 2016, elle m’a répondu que les espadrilles ça existait déjà et que cela ne se vendrait jamais sur internet. Alors, j’ai vendu ma voiture pour me lancer, j’ai galéré pendant deux ans, fini interdit bancaire et mangé pour deux euros par jour mais je n’ai pas abandonné », se souvient cet autodidacte, qui a travaillé durant dix ans ans dans un magasin de prêt-à-porter avant de créer sa marque. Pour lui, l’histoire s’écrit jour après jour.

Déjà, Payote a atteint l’objectif de 120.000 euros qu’elle s’était fixée de lever dans le cadre de la plateforme d’investissement participatif Épargne Occitanie, lancée en avril par la Région et Wiseed. L’investissement, sous forme d’obligations, va permettre à la marque de financer sa boutique de Toulouse dont l’ouverture est prévue à l’automne et l’achat d’un « Espa-van », point de vente ambulant qui sillonnera festivals et événements.

Près de 50 % de ventes à Paris

Après la Ville rose, ce sera Paris, où Payote réalise entre 40 et 50% de ses ventes en ligne. D’autres concept-stores suivront pour répondre aux ambitions de la marque de « mettre la France à [ses] pieds ». « Sur les quatre millions de paires d’espadrilles qui sont vendues chaque année en France, 800.000 seulement sont produites sur notre territoire. Notre ambition est de relocaliser la fabrication de ce produit emblématique français et d’un savoir-faire artisanal tout en ayant une approche écoresponsable », résume Olivier Gelly.

Un relocalisation qui va obliger Payote à revoir son process et va la propulser dans une ère industrielle. La marque s’est néanmoins engagée à conserver un volume annuel de commandes de 50.000 paires auprès de son partenaire historique de Mauléon.

Johanna Decorse

Sur la photo : La marque d’espadrilles Payote, lancée par Olivier Gelly et fabriquée actuellement au Pays basque, a levé plus de 120.000 euros pour financer l’aménagement d’une boutique à Toulouse. Crédit : Payote.