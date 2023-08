Aux termes d’un acte SSP en date du 04/08/2023, il a été constitué une société dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : Monsieur LUPULUS

Forme juridique : EURL

Siège social : 2 rue Pierre Latécoère, 31600 Seysses

Capital 1000€

Objet social : L’exploitation d’un fonds de commerce de vente et de distribution,

sous toutes ses formes, par tous moyens, de vins, bières, champagnes, spiritueux,

boissons non alcoolisées, de produits d’épicerie, d’ustensiles et accessoires en

lien avec les produits susmentionnés.

Gérant : Romain Juchault 21 avenue des Pyrénées 31410 Lavernose-Lacasse

Durée 99 ans

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE