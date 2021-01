Occitanie. Les lampes à Led de T.zic démasque les virus

Créée en juillet 2016 par trois ingénieurs de l’Insa Toulouse, la start-up T.zic s’est positionnée dès l’origine sur la désinfection par Led UV. Une technologie de rupture que la jeune société installée à Clapiers, près de Montpellier, a tout d’abord appliqué à l’eau pour éliminer les agents pathogènes, virus, bactéries et spores. « La désinfection par rayonnements UV est connue depuis des décennies. L’innovation est de remplacer les lampes UV au mercure par les composants Led qui permettent de se positionner sur différents marchés en levant plusieurs difficultés techniques. Contrairement aux lampes UV, qui ont un temps de chauffe et doivent rester allumées, les Led ne consomment l’énergie que lorsqu’on en a besoin et ont une durée de vie plus longue », souligne Thomas Séchaud, cofondateur et directeur général de T.zic.

Fabrication française

En pratique, l’eau du robinet passe dans un boîtier pour être traitée instantanément, sans utilisation de produits chimiques ni altération de ses caractéristiques physico-chimiques. Baptisée Uvoji, cette technologie brevetée a surtout été pensée pour des applications nomades, centre de secours d’ONG, camping-car ou bateau. « Elle intervient pour l’instant en complément de gamme car elle n’a pas encore la même capacité de traitement qu’une lampe mercure. Quand ce frein aura été levé, ce système s’imposera progressivement pour son empreinte écologique moins grande, à l’image des Led dans l’éclairage public », explique Thomas Séchaud.

Freinée dans l’internationalisation de son produit par l’épidémie de Covid-19, T.zic a optimisé le premier confinement en travaillant sur un nouveau boîtier de désinfection par Led UV-C de masques et d’objets du quotidien. Fabriqué dans l’Hérault et commercialisé depuis le mois de juillet, l’Uvo Care désinfecte téléphones, lunettes, clés et badges en trente secondes et les masques en trois minutes et réduit ainsi la facture de masques et de lingettes à usage unique. Plus d’un millier d’appareils ont déjà été vendus, en majorité auprès de professionnels, cabinets d’avocats, bijouteries ou encore salons de coiffure.

Ehpad et hôtellerie

T.zic a notamment équipé l’hôtel Martinez, à Cannes, plusieurs Ehpad de la Croix-Rouge et des industriels comme EDF et Dassault Systèmes. Les collectivités locales, elles, ont adopté pour les écoles et les crèches la version dédiée aux masques à fenêtre transparentes, plus onéreux à l’achat mais dont elles font ainsi baisser le coût d’usage. C’est le cas des mairies de Cannes, Grasse ou Quint-Fonsegrives. Des discussions sont en cours avec Toulouse Métropole et le Département de Haute-Garonne. Ces nouveaux produits ont mobilisé « toutes les forces vives » de la société qui, en pleine crise sanitaire, a dû recruter pour faire face à la hausse d’activité. La société, qui comptait seize personnes fin 2019 pour un chiffre d’affaires de 190.000 euros, emploie aujourd’hui vingt-trois salariés et devrait dépasser les 500.000 euros d’ici la fin de l’année.

Johanna Decorse

Sur les photos : Créée à Clapiers, près de Montpellier, T.zic emploie vingt-trois personnes, dont six dans son agence de Toulouse et trois à Grasse. Son boîtier de désinfection de masque Uvo Care a été acheté par l’hôtel Martinez, à Cannes. Crédits : T.zic.