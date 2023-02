Tourisme durable. Murmuration prend son envol

Murmuration commence à faire du bruit. La start-up logée à la Cité est l’une des gagnantes du concours « Awake Tourism » de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui met en avant « les innovations en termes de tourisme durable ». Créée en 2019 par Cathy Sahuc et Tarek Habib, venus du spatial, la jeune pousse utilise des données d’observation de la Terre afin de concevoir un outil permettant aux collectivités de prendre des décisions en matière de tourisme.

Lire par ailleurs : Hautes-Pyrénées. Intence aide les stations de ski à se réinventer

« Notre solution se présente sous la forme d’un tableau de bord. Nos données d’observation proviennent des satellites du programme européen Copernicus. Nous avons une vingtaine d’indicateurs (qualité de l’air, de l’eau, artificialisation des sols, chaleur urbaine, etc.) qu’on combine avec des données touristiques (flux touristique, infrastructures, etc.). Nous pouvons savoir, par exemple, quel impact a la surfréquentation d’un lieu sur la qualité de son air », détaille Cathy Sahuc.

Objectif 1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2023

L’entreprise toulousaine a déjà convaincu une dizaine d’acteurs publics, dont les Comités régionaux du tourisme (CRT) d’Occitanie, de Rhône-Alpes, l’agence de développement touristique française Atout France, le ministère du Tourisme de Malte ou encore des collectivités espagnoles et slovènes. Pour ces organisations européennes, utiliser la solution occitane est une manière d’évaluer « les conséquences du tourisme de masse dans leurs territoires » pour tenter de faire émerger, par la suite, des « politiques touristiques alternatives ». La mise place en place d’un tel tableau de bord coûte 5000 euros. Il faut compter 5000 euros supplémentaires pour chaque indicateur et 1000 euros pour chaque zone géographique rajoutée à l’outil. « Nos contrats oscillent entre 15.000 et 40.000 euros », explique la dirigeante toulousaine.

Lire par ailleurs : En Occitanie, le tourisme entre signes de reprise et devoir de réinvention



Murmuration compte actuellement une vingtaine de collaborateurs. La plupart travaille au siège, à la Cité, à Toulouse [1]. La start-up revendique un chiffre d’affaires de 700.000 euros en 2022 et vise le million pour cette année. Comment expliquer les premières réussites de la jeune pousse ? « Pour l’Organisation mondiale du tourisme, on répond particulièrement bien aux enjeux de pilotage des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU », résume Cathy Sahuc. Encouragée par le prix de l’OMT, la cofondatrice de Murmuration espère faire venir dans son sillage [2] le plus d’acteurs publics possible.

Matthias Hardoy

Sur la photo : L’équipe de Murmuration, start-up confondée par Cathy Sahuc. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.