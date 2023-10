Myriam Joly, dirigeante de Missègle, droite dans ses chaussettes contre l’A69

Depuis quarante ans, l’entreprise tarnaise Missègle confectionne des paires de chaussettes, pulls et accessoires tricotés en fibres naturelles dans ses ateliers de Burlats, près de Castres. La société a doublé son chiffre d’affaires en cinq ans, atteignant dix millions d’euros en 2022 : une belle performance, qui n’empêche pas sa fondatrice, Myriam Joly, de garder chevillée au corps sa vision écoresponsable. Avant tout, la Tarnaise veut être actrice de son écosystème local qu’elle chérit. « On n’est pas là juste pour faire de l’argent. L’entreprise doit aussi exister pour créer du lien social, pour faire vivre son territoire », affirme la cheffe d’entreprise, engagée jusqu’au bout des orteils.

L’autoroute A69, elle la juge inutile. Alors, soutenue par ses deux fils, Myriam Joly prend la décision d’écrire à ses 120.000 clients pour leur expliquer ce point de vue. « On a hésité, on s’est demandé si on ne mélangeait pas tout… Mais, pour nous, c’était important d’agir à notre niveau. Quand le mail est parti, je n’étais pas sereine », avoue toutefois la cheffe d’entreprise. Elle est rapidement rassurée : en quelques heures, 2000 personnes signent la pétition et 180 mails de reconnaissance et de soutien arrivent dans sa messagerie. Et, comme on ne peut pas plaire à tout le monde, douze personnes se désabonnent.

Guerre intestine dans le bassin tarnais

Une légère contrepartie qu’elle accepte volontiers. Déjà, en 2009, Myriam Joly s’opposait au projet d’A69. « Avec les déviations de Soual et de Puylaurens, l’infrastructure apparaissait suffisante », se souvient-elle. Elle dénonce « une gabegie économique, écologique et une grande injustice sociale » orchestrée par des acteurs politiques et un « chantage à l’emploi » du secteur du BTP, qui peine à se renouveler. Pour la dirigeante, le projet apparaît tout simplement inutile. « Le trafic actuel entre Castres et Toulouse est d’environ 5000 voitures par jour sur toute la longueur du trajet. Jamais il n’y aura 10.000 voitures empruntant l’A69 », comme l’annonce le concessionnaire Atosca. La cheffe d’entreprise précise : « Je ne suis pas contre les autoroutes, juste contre celle-là. J’aurais pu soutenir le projet s’il se justifiait d’une façon ou d’une autre pour le territoire. Ce n’est pas le cas », complète-t-elle.

Dans le Tarn, le projet A69 inquiète, énerve, divise, provoque des querelles fraternelles entre salariés, amis ou voisins. Les entreprises n’y font pas exception. Myriam Joly connaît bien les industriels de son bassin avec lesquels elle a toujours entretenu de bonnes relations. « Je sais que plusieurs sont opposés au projet mais ne diront rien », regrette-t-elle. « C’est dommage, la caution de l’A69, ce sont les entreprises qui la donnent. » Certains patrons sont sincèrement convaincus, d’autres se sont laissé convaincre. Et nombreux se taisent, craignant les conséquences possibles ou supposées d’une prise de position, face à des poids lourds politiques et économiques qui poussent en faveur du projet comme la CCI du Tarn [1].

« Non, le Sud du Tarn ne suinte pas la misère ! »

Fracture aussi avec les élus locaux. Myriam Joly, en tête des soutiens à Carole Delga lors des dernières élections, lui a écrit pour exprimer son mécontentement à la suite de sa dernière sortie sur Public-Sénat. Le 28 septembre dernier, interrogée sur la pertinence du projet A69, la présidente de Région évoquait « la pauvreté » du Sud du Tarn et son « taux de chômage supérieur de 50 % à la moyenne » évoquant l’autoroute comme la seule solution pour « désenclaver » le territoire. Surtout, l’élue s’est fendue d’une tirade qui ne passe pas : « Allez vous balader à Castres ou Mazamet, vous verrez que c’est un territoire où la misère suinte », avait-elle conclu.

Jugeant cette offensive contre-productive, la Tarnaise lui répond de manière cinglante. « Chère Carole, (…) tes propos sont offensants et méprisants », lui a-t-elle écrit. « Le sud du Tarn est un territoire d’histoire et de savoir-faire. Je pense à mes collègues industriels, entrepreneurs, commerçants ainsi qu’à nos élus, à nos offices de tourisme qui chaque jour dynamisent le bassin. Nous nous battrons pour le préserver », a t-elle ajouté dans sa lettre. Selon la Dreets, le taux de chômage était de 7,7 % en 2022 sur Castres-Mazamet, en baisse par rapport aux années précédentes et largement inférieur à la moyenne régionale et nationale. Des chiffres en totale contradiction avec les propos de l’élue, comme le souligne Myriam Joly.

Marie-Dominique Lacour

Photo : Myriam Joly et ses fils et leurs ateliers de fabrication. Crédits : Rémy Gabalda.