AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date à Toulouse du 11 juillet 2023, il a été constitué une société par actions simplifiée à associé unique

– Dénomination : NAOUSSA CONSEIL

– Siège : Centre de Consultation Croix du Sud

52 bis, Chemin de Ribaute

31130 QUINT-FONSEGRIVES

– Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS

– Capital : 1 000 Euros

– Objet : Prestations de conseils, de mise en relation et de support dans les négociations d’industriels avec la grande distribution ; Achat-vente de produits alimentaires y compris vin et spiritueux par tous moyens, le tout « sans entreposage » ; Conseils en marketing et management dans tous secteurs d’activités ; Création et exploitation de sites marchands.

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ; Et plus généralement toutes opération de quelque nature qu’elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

– Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions

– Agrément : en cas de pluralité d’associés, les cessions d’actions entre associés sont libres et à moins qu’elles n’aient reçue préalablement l’accord unanime des associés les cessions d’actions à un tiers non-associé, requièrent un agrément soumis à décision collective extraordinaire des associés

– Président : Monsieur Jean-François AMOUROUX, demeurant 12, Allée Duquesne

33138 LANTON

– Immatriculation : RCS de Toulouse.

Pour Avis.