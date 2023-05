NEO PLATRERIE ISOLATION

Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 4 000 Euros

1 Rue Delphine Seyrig, Appt 16 Entrée A,

31200 TOULOUSE

532 707 197 RCS TOULOUSE

– Sur décision de l’associé unique du 30 avril 2023, Monsieur Nabil EL OIRDI, agissant en qualité de gérant, associé unique, a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 avril 2023, et sa mise en liquidation amiable ; de fixer le siège de la liquidation à l’adresse du siège social actuel ; la nomination comme Liquidateur de Monsieur Nabil EL OIRDI, demeurant 1 Rue Delphine Seyrig, Appt 16 Entrée A, 31200 TOULOUSE, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Pour avis, le Liquidateur.