NEO PLÂTRERIE ISOLATION EN ABRÉVIATION NEOPI

Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 4 000 Euros

1 Rue Delphine Seyrig, Appt 16 Entrée A

31200 TOULOUSE

532 707 197 RCS TOULOUSE

Suivant la décision de l’associé unique en date du 30/06/2023,

Monsieur Nabil EL OIRDI, en qualité d’associé unique et de liquidateur, après avoir établi et approuvé les comptes de liquidation, donne quitus au liquidateur, et le décharge de son mandat a prononcé la clôture de liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse.

Pour avis, le Liquidateur.