NUMIDYA LOGISTICS

Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros porté à 3 000 euros

Siège social : 15 Avenue de Fondeyre, 31200 TOULOUSE

888 864 279 RCS TOULOUSE

Il résulte du PV des décisions du Président du 15/06/2023 et du PV de l’AGM du 30/06/2023, que le capital social a été réduit de 2 000 euros par voie de remboursement d’une somme de 15 euros par action et a été ramené de 5 000 euros à 3 000 euros. Cette réduction de capital a été réalisée au moyen de la réduction du nombre des actions.

Les mentions antérieurement publiées relatives au capital social sont ainsi modifiées : ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL : Ancienne mention : Le capital social est fixé à cinq mille euros (5 000 euros). Nouvelle mention : Le capital social est fixé à trois mille euros (3 000 euros).

La même AGM a pris acte de la démission de Monsieur Abdelkader NESSAL de ses fonctions de Directeur Général à compter du 30/06/2023 et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

L’AGM a décidé - de modifier, à compter du 30/06/2023, l’objet social pour « Vente à domicile, vente en ligne et importation de matériel éducatif pour enfants et autres biens destinés aux enfants et aux parents » et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts. Ancienne mention : Activité de commissionnaire de transports, affrètement et organisation des transports. Nouvelle mention : Vente à domicile, vente en ligne et importation de matériel éducatif pour enfants et autres biens destinés aux enfants et aux parents. - de remplacer à compter du 30/06/2023 la dénomination sociale "NUMIDYA LOGISTICS" par "MONTY MONTESSORI" et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts.

POUR AVIS-Le Président