New Space Toulouse. Loft Orbital met sa croissance sur orbite

Le New Space n’en finit pas de se réinventer. Et Loft Orbital se place sur la rampe de lancement pour faire partie de ces « game changers ». Avec un objectif de levée de fonds de l’ordre de 40 à 60 millions de dollars d’ici à la fin de 2021, l’entreprise de leasing de capacité de microsatellites en orbite accélère son développement. « Ce sera notre troisième levée après des apports de 20 millions de dollars en capital et 10 millions de dollars en dettes depuis notre création en 2007 aux États-Unis. Le lancement de cette opération financière en juillet, pour une clôture d’ici à novembre 2021, sera soumis à la validation des premières recettes en vol de notre premier satellite mis en orbite à la fin de ce mois de juin », explique Antoine de Chassy, cofondateur et PDG de Loft Orbital, implanté à San Francisco, et président de la filiale toulousaine, créée en 2019.

Un service de microsatellites partagés

>Son modèle de société de services du spatial veut démocratiser l’accès aux données satellitaires pour les entreprises ou agences spatiales. « En clair, nous achetons des plateformes satellitaires standards à des fabricants tels Blue Canyon Technologies ou LeoStella, une coentreprise de Thales. Nous gérons alors la complexité des missions, depuis le design jusqu’à la mise en orbite puis l’opération des satellites grâce à nos technologies logicielles. Nous embarquons plusieurs charges utiles à bord de nos plateformes satellitaires pour les louer à des clients sous forme d’abonnements relatifs au temps d’utilisation du satellite. Autre avantage concurrentiel, nous garantissons une propriété pleine et entière de leurs données à nos clients », détaille le dirigeant, ingénieur géophysicien de formation et ancien cadre d’Airbus Defence and Space. Sur un modèle de covoiturage spatial, Loft Orbital privilégie le partage et l’usage plutôt que la possession, qui atteint des coûts prohibitifs de l’ordre de 20 à 30 millions de dollars par microsatellite sur toute la chaîne de valeurs.

Un marché colossal du service dans le spatial

Pendant la dernière semaine de juin 2021, YAM-2, leur premier astronef d’une centaine de kilos, sera mis en orbite à 500 km d’altitude par Falcon 9 de SpaceX depuis Cap Canaveral. Plusieurs clients se le partageront, Eutelsat pour une application IoT avec Sigfox, le gouvernement Emirati pour l’observation du Moyen-Orient, Fugro, société de services géotechniques pour la production pétrolière et minière, et SpaceChain pour le stockage de clés dans le domaine des cryptomonnaies. Une cinquième charge utile embarquera des moyens de calcul propres à Loft Orbital pour lui permettre de commercialiser en mode Saas des services de traitement de données, de stockage ou de communication.

Un deuxième satellite, YAM-3, sera lancé avant la fin de l’année 2021 puis deux autres suivront en 2022. « Au-delà, nous nous concentrerons sur la mise en orbite de constellations d’au moins quatre satellites pour des clients qui ont des besoins de collecte et d’analyse de données. Le marché du service dans le spatial va exploser. Il y a aujourd’hui cent pays qui prétendent à un accès autonome à l’espace et des entreprises comme la nôtre peuvent satisfaire une partie de ce besoin à moindre coût », souligne Antoine de Chassy, qui estime la taille du marché adressable par Loft Orbital dans les quatre années à venir à 400 milliards de dollars.

Expansion à Toulouse, avant une implantation en Asie

La filiale toulousaine, dédiée à la recherche et développement et à l’exportation vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, devrait en profiter. Elle concentre aujourd’hui vingt des soixante salariés que compte l’entreprise. Soutenue activement par Bpifrance et la Région Occitanie sous forme de prêts excédant 2 millions d’euros, elle prévoit une montée en puissance de ses effectifs, qui passeraient à trente salariés dès la fin de 2021 pour progressivement atteindre 100 personnes en 2024. L’ouverture d’une filiale en Asie est également au programme d’ici à cinq années. « Notre objectif est de faire de Loft Orbital l’entreprise la plus banale pour la fourniture d’infrastructures spatiales clés en mains. Et nous nous préparons d’ici à 2023 à un changement d’échelle majeur de l’entreprise », prévoit Antoine de Chassy.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Antoine de Chassy, PDG cofondateur de Loft Orbital et président de sa filiale toulousaine, a rencontré les deux autres cofondateurs de l’entreprise, Alex Greenberg et Pierre-Damien Vaujour, chez l’Américain Spire Global, société d’analyse de données spatiales vers le cloud. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.