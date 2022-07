ODYSSEA, Office Notarial

Société par actions simplifiée

au capital de 114 489,95 €

4 rue des Artisans

31410 SAINT-SULPICE-SUR-LEZE

RCS TOULOUSE 353 919 541

Aux termes d’un PV d’AG du 30/06/2022, les associés ont pris acte que c’est à tort et par erreur qu’il a été constaté lors de l’AGOA du 4/04/2022, que « les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social » et ont décidé de corriger cette erreur par la publication du présent avis rectificatif et un dépôt au greffe, à l’effet d’annuler la constatation de la perte de la moitié du capital et les résolutions votées en conséquence, lors de l’AGE du 12/04/2022, conformément aux dispositions de l’article L225-248 du Code de commerce.

Pour avis