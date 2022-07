Société civile

Au capital de 300 000,00 euros

Siège social : 1 rue Maury

31000 TOULOUSE

En cours de constitution

Avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : OGN ROYAN

FORME : Société civile

CAPITAL : 300 000 euros

SIEGE : 1 rue Maury 31000 TOULOUSE

OBJET : la prise de participations ou d’intérêts dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières, la constitution de toutes sociétés, l’acquisition de la pleine propriété et/ou de droits démembrés sur toutes valeurs mobilières, par voie de cession, d’apport, d’échange ou autrement, le placement de ses fonds disponibles, le financement des affaires dans lesquelles elle est intéressée et le cas échéant, la Présidence des sociétés dans laquelle elle est associée ; toutes opérations de trésorerie vis-à-vis des filiales et sous filiales placées, directement ou indirectement, sous son contrôle ; et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cette activité ;

DUREE : 99 années à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

GERANT : M. Olivier GASTAL-NOLESINI demeurant 5 rue Périssé, 31500 TOULOUSE.

APPORTS EN NUMERAIRE : 300 000 €uros

CESSION DE PARTS : Toutes les cessions de parts sociales sont soumises à agrément.

IMMATRICULATION au RCS de TOULOUSE.

Pour avis,