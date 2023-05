Suivant acte reçu par

Maître ZOE GONZALVEZ, Notaire,

titulaire d’un Office Notarial à FRONTON,

430, route de Toulouse, le 2 mai 2023, enregistré, a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée OLLINO DI PIZZA, dont le siège est à FRONTON (31620) 3 avenue Adrien Escudier, identifiée au SIREN sous le numéro 843386582 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE.

A :

La Société dénommée EURL JAO, dont le siège est à FRONTON (31620) 3 avenue Adrien Escudier, identifiée au SIREN sous le numéro 951177393 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE.

Désignation du fonds : fonds de commerce de pizzeria et restauration rapide sur place et à emporter, vente de boissons (non alcoolisées) sis à FRONTON (31620) 3 avenue Adrien Escudier, connu sous le nom commercial OLLINO DI PIZZA.

La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT SEPT MILLE EUROS (107 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la publication de la cession au BODACC, en l’office du notaire.

Pour insertion

Le notaire.