Suivant acte sous seing privé à COLOMIERS en date du 23.03.2023, il a été constitué la Société par Actions Simplifiée ci-dessous ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ONALIS SPORT

Nom commercial : MYTEAMMATES.FR

Capital social : 2 000 €. 200 actions de 10 € nominal chacune, entièrement souscrites en numéraire.

Siège social : 10, avenue Jean Henri Jambon – 31770 COLOMIERS

Objet social : La société a pour objet en France et à l’étranger :

• La commercialisation de biens et services liés aux activités sportives, et /ou de produits dérivés relatifs aux domaines du sport et de l’animation, notamment via des supports photographiques.

• L’initiation et l’accompagnement des enfants dans la pratique d’activités sportives tendant à favoriser leurs attributs physiques, psychologiques et sociaux ainsi que leur perfectionnement.

• L’organisation de conférences de management sportif, ou de la participation à des formations tournées vers le bien-être de l’enfant.

• L’animation de centres de formation dédiés au sport en général et de centres de loisirs ou de structures scolaires et périscolaires en tant qu’intervenant extérieur.

• Et d’une façon générale, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en faciliter le développement ou la réalisation ;

• La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés, dont l’objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l’objet social, et ce, par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances ou sociétés en participation.

Durée : 99 ans

Président : M. Damien GOMEZ, né le 18.06.1984, demeurant 10, avenue Jean Henri Jambon 31770 COLOMIERS

Pouvoirs : les plus étendus vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’objet social.

Admission aux assemblées et droit de vote : Tous les associés, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent, ont accès à l’Assemblée. Tout associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire choisi parmi les autres associés. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d’actions qu’il détient. A chaque action est attachée une voix.

Agrément des actionnaires : Les cessions d’actions entre associés sont libres, toutes autres cessions ou transmissions étant soumises à l’agrément préalable de la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions.

Immatriculation : RCS de TOULOUSE