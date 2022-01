Occitanie. Atmo fait le bilan d’une décennie de pollution atmosphérique

« 400.000 décès prématurés par an en Europe. » Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie en charge du Climat, rappelle les terribles conséquences des pollutions atmosphériques. Elle est désormais la présidente d’Atmo Occtanie, observatoire régional de l’air dans la région. Dominique Tilak, directrice de l’association, vient de présenter son dernier rapport, qui fait le bilan de dix ans d’observation (2008-2018) en Occitanie.

Premier constat, en 2018, certaines émissions polluantes sont en baisse, comme celles liées à l’oxyde d’azote (NOx), à -7,5 % par rapport à la moyenne de quatre précédentes, ou les particules PM2,5, à -8% [1]. D’autres, en revanche, augmentent, à l’image des gaz à effet de serre (+2 %), « à cause surtout de l’accroissement de la population », ou des émissions d’ammoniac (NH3), qui progressent de 9 % « en raison de certaines pratiques agricoles », explique la directrice d’Atmo Occitanie.

Des résultats contrastés

Et où en est-on par rapport aux objectifs fixés par exemple par le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (Prépa) ? De façon assez logique, l’Occitanie est environ dans la trajectoire prévue pour l’oxyde d’azote (-11 % d’émissions entre 2014 et 2018 contre les -13 % fixés) et les particules PM2.5 (-8,5 %, plus importante que les -4,4 % envisagés). Et les résultats ne sont pas bons pour les gaz à effet de serre ( -9 % contre -21 % fixés par la Stratégie Nationale Bas-Carbone et pour les émissions d’ammoniac (+13,3 % contre les -4 % escomptés).

Deux secteurs sont majoritairement responsables des pollutions atmosphériques. En premier lieu les transports - « très majoritairement le transport routier », selon le rapport -, qui génèrent 63 % des émissions d’oxyde d’azote, 15 % de celles de PM2.5 et 42 % des gaz à effet de serre. Le monde économique [2] génère lui 37 % des émissions d’oxyde d’azote, 31 % de celles de PM2.5 ,97 % des émissions d’ammoniac et 39 % des gaz à effet de serre.

Le rapport dégage quelques pistes

Au-delà de ces constats, le rapport fait plusieurs préconisations pour progresser sur la diminution des polluants. « Encourager la réalisation de tous les trajets domicile-travail de moins de 5 kilomètres à vélo ou à pied », ce qui permettrait de diminuer de 23 % les émissions de d’oxyde d’azote et de 23 % également les gaz à effet de serre. « Développer encore le bus », ce qui diviserait par quatre [3] les émissions de polluants (PM2.5, NOx et gaz à effet de serre). Et enfin « baisser la température de son chauffage personnel de 20 à 19°C », ce qui aurait pour conséquence de diminuer de 7 % la consommation énergétique et de 7 % les émissions de polluants.

Agnés Langevine a par ailleurs annoncé que la Région discutait avec la Métropole sur les aides « pour permettre, dans le cadre de la ZFE [4], aux métropolitains de s’équiper de nouvelles voitures moins polluantes ». Jean-Luc Moudenc avait encouragé l’Occitanie à s’engager davantage sur le sujet lors de sa cérémonie des vœux début janvier.

Matthias Hardoy

Sur la photo : des capteurs contrôlent l’air à l’Embouchure des deux canals, à proximité du périphérique toulousain. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.