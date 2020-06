En Occitanie, le confinement a bien profité à la qualité de l’air

Si certains doutaient encore de l’impact des transports routiers sur la qualité de l’air, la période de confinement est venue apporter des éléments parlants. L’Atmo Occitanie a ainsi relevé, fin avril, une baisse de près de 60 % de la quantité de dioxyde d’azote (NO2) sur les grands axes routiers au niveau de Toulouse, Montpellier et Nîmes. L’écart est également significatif au sein des villes, dans des zones non exposées à des sources directes de pollution : - 35 % à Castres ou Perpignan, - 46 % à Albi ou Tarbes, - 49 % à Montpellier et - 57 % à Toulouse.

« Globalement, la qualité de l’air s’est améliorée pendant le confinement », résume Dominique Tilak, directrice générale Atmo Occitanie. « Nous avons eu beaucoup de retours d’habitants à ce sujet. Certains, voyant les feuilles pousser, disaient qu’elles n’avaient pas connu la pollution. »

Quelles répercussions avec le déconfinement ?

Ces chiffres sont en effet une bonne nouvelle pour la directrice de l’Atmo Occitanie, qui rappelle l’impact de cette pollution sur la santé des habitants. Un mois après ces constatations et quinze jours après la levée du confinement, les dernières mesures étaient attendues. « C’était important pour nous. L’enjeu était de voir les répercussions de la reprise partielle d’activité », explique Dominique Tilak, alors que de nouveaux chiffres ont été rendus publics ce mercredi 27 mai.

Si les niveaux de NO2 présent dans l’air sont en augmentation sur l’ensemble du territoire, notamment autour des grands axes routiers, ils demeurent 32 % moins élevés que les taux mesurés à la même époque les années précédentes. « On se situe autour des 30 μg/m3 d’air. Si on peut rester à des taux comme cela, ce serait idéal » , souligne la directrice. « Même si les moyennes doivent se faire sur une année, ces taux sont inférieurs à ceux qui présentent un danger pour la santé. »

L’ozone également en baisse, pas les particules

Autre conclusion des dernières études, le profil journalier moyen établie pendant le confinement met en avant une baisse des concentrations d’ozone d’environ 8 % par rapport aux trois années précédentes. Cela est probablement la conséquence de la diminution des oxydes d’azote, à l’origine de la formation d’azote. Également mesurées pendant toute cette période, les concentrations de particules ont été globalement plus élevées que la normale, en raison notamment des « conditions météorologiques, des sables sahariens et du brûlage de déchets verts », selon la directrice de l’Atmo Occitanie. Dominique Tilak se dit malgré tout « contente de ces quinze premiers jours » post-confinement.

Paul Périé

Sur la photo : des capteurs contrôlent l’air à l’Embouchure des deux canals, à proximité du périphérique toulousain. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.